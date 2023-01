Am Mittwoch, 18. Januar, um 18.30 Uhr geht es in der Fruchthalle los: Bei einer Podiumsdiskussion werden wir den sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl auf den Zahn fühlen – Eintritt frei, Einlass um 18 Uhr.

Welche Vorstellungen haben die Kandidaten, was Sicherheit und Sauberkeit in Kaiserslautern angeht? Wie stellen sie sich das Verkehrskonzept der Zukunft vor? Und was soll in Lautern in nächster Zeit gebaut werden und was nicht? Darüber werden wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Tobias Wiesemann (Grüne), Rainer Rocholl (Die Basis), Thomas Kürwitz, Evangelos Karanikas und Katharina Welsh-Schied (alle drei unabhängig) sprechen.

Liveblog - Mittwoch ab 18.30 Uhr



Wer es nicht zur Podiumsdiskussion schafft, wird am Mittwoch mit Zitaten und Bildern der Veranstaltung in unserem Liveblog unter rheinpfalz.de auf dem Laufenden gehalten.