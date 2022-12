Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern (SIAK) organisiert am Freitag, 16. Dezember, in der Fruchthalle gemeinsam mit Herzlich digital und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft eine Podiumsdiskussion zur OB-Wahl in Kaiserslautern.

Es diskutieren die bisher von der Stadt offiziell bestätigten Kandidierenden Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Thomas Kürwitz (parteiunabhängig) und Tobias Wiesemann (Bündnis 90/Die Grünen). Moderiert wird die Veranstaltung von Holger Wienpahl, Fernsehredakteur des Südwestrundfunks.

Die Zukunftsvisionen der Kandidierenden für Kaiserslautern und die Region werden beleuchtet. Welche Pläne haben die Kandidierenden für die weitere Entwicklung der Stadt zu einem modernen Wissenschafts-, Wirtschafts- und Digitalisierungsstandort? Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Versorgungssicherheit, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Demografie: Welche Ansätze verfolgen die Kandidierenden um das höchste Amt der Stadt zur Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit? Wie wollen sie Kaiserslautern zukunftsfest machen und dafür sorgen, dass die Stadt für ihre Bürger und Bürgerinnen lebens- und liebenswert und für ihre Unternehmen und den Mittelstand attraktiv bleibt?

In die Fruchthalle eingeladen sind Vertreter aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft, um sich an dieser wichtigen Diskussion um die Zukunft der Wissenschafts- und Innovationsregion Kaiserslautern zu beteiligen. Für interessierte Bürger streamt Herzlich digital die Veranstaltung live über den Youtube-Kanal der SIAK, den Youtube-Kanal von Herzlich digital und den Youtube-Kanal des BVMW-Westpfalz. Im TV überträgt der Offene Kanal Kaiserslautern.

Neben den Hauptveranstaltern SIAK, BVMW und Herzlich digital wird die Veranstaltung unterstützt durch das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern sowie das SIAK-Mitglied und Hauptsponsor der Veranstaltung CGI und den Sponsoren Pfalz Alarm, Hotel-Restaurant-Barbarossahof und Film- & Fotostudio Pirmasens.