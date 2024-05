Der Seniorenbeirat Kaiserslautern will den Parteien, die bei der Kommunalwahl antreten, auf den Zahn fühlen und lädt zu einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 16. Mai, 16 Uhr, ins Rathaus Nord (Raum C409) ein. Kandidaten der Parteien, die am 9. Juni in den Stadtrat einziehen wollen, stellen sich den Fragen von Markus Lambrecht vom Seniorenbeirat und RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Sebald. Nach Angaben des Seniorenbeirats sind rund ein Drittel der in Kaiserslautern lebenden Menschen mehr als 60 Jahre alt, Tendenz steigend. Im Zentrum der Fragerunden sollen deshalb Themen stehen, die vor allem das Leben älterer Menschen in der Stadt betreffen. Thematisiert werden sollen dabei Fragen zum Öffentlichen Personennahverkehr, zu Treffpunkten für die ältere Generation sowie zu verbesserten Möglichkeiten zu mehr Teilhabe am Stadtleben – um nur drei Themen zu nennen. Zugesagt haben laut Seniorenbeirat fürs Podium Ursula Düll (CDU), Dietmar Theisinger (FDP), Manfred Reeb (Freie Wähler), Tobias Wiesemann (Grüne), Lena Edel (Linke) und Patrick Schäfer (SPD). Die AfD hat ihr Kommen ebenfalls zugesagt, allerdings noch keinen Teilnehmer des Podiums benannt.