Wie soll die Zukunft Kaiserslauterns aussehen, welche Weichen gilt es zu stellen, um Wirtschaft und Wissenschaft vor Ort zu stärken? Diesen und anderen Fragen stellten sich die offiziell bestätigten OB-Kandidaten am Freitag in der Fruchthalle.

Im Vorfeld zur Veranstaltung, die von der Science Innovation Alliance Kaiserslautern SIAK, Herzlich Digital und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) organisiert wurde, konnten Bürger online Fragen stellen. Sie wollten von Beate Kimmel (SPD), Anja Pfeiffer (CDU), Thomas Kürwitz (parteiunabhängig) und Tobias Wiesemann (Grüne) vor allem eines wissen: „Wie würden Sie dafür sorgen, dass Bürger künftig die Dienstleistungen der Stadtverwaltung online nutzen können?“

Für Tobias Wiesemann war klar: Ein Referat Digitales müsste als Querschnittsreferat dafür sorgen, die Verwaltung digital gut aufzustellen. Leider sei es den Grünen noch nicht gelungen, dieses Referat im Haushalt zu verankern. Bisher habe die Stadt die Digitalisierung noch nicht dafür eingesetzt, Probleme von Menschen wirklich zu lösen. „Das war viel Schaufensterdigitalisierung, nicht nah am Menschen“, kritisierte er. In Sachen Datensicherheit gelte es, sich mit anderen Kommunen und dem Land zu vernetzen. „Wir müssen die Kräfte bündeln“, so Wiesemann.

Digitalisierung ist große Chance

In Teilen sei die Digitalisierung in der Stadt schon erfolgreich umgesetzt worden, schilderte Anja Pfeiffer ihren Standpunkt. Vor dem Bürgerbüro gebe es keine Schlangen mehr, die Kitas der Stadt seien mit W-Lan ausgestattet. „Aber es ist noch nicht perfekt“, sagte sie. Um die Digitalisierung in die Verwaltung zu bringen, müssten die Mitarbeiter mit passenden Geräten ausgestattet werden. „Es darf keinen Kampf um Telearbeitsplätze geben, das sollte Standard sein“, betonte Pfeiffer. Die Vorbereitungen dafür, das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ umzusetzen, seien verschlafen worden.

Thomas Kürzwitz sieht ein Problem bei der Digitalisierung darin, dass viele Menschen noch Angst davor hätten. Hier seien Fortbildungen sehr wichtig, um die Menschen mitzunehmen. Es gebe keinen Bereich, der nicht vom Fachkräftemangel betroffen sei. Hier sei die Digitalisierung ein notwendiges Instrument, um gegenzusteuern. Die Digitalisierung sei keine Frage des Wollens mehr: „Es ist jetzt die Frage, ob man es hinkriegt“.

Basisarbeit muss gemacht werden

„Wir sollten noch mal drei Schritte zurückgehen und die Basisarbeit erledigen“, resümierte Beate Kimmel den Stand der Digitalisierung in der Verwaltung. Diese sei mit dem Thema zu lange allein gelassen worden. Nun gelte es, die Prozesse klar zu beschreiben, damit sie digital abgebildet werden können. Die Digitalisierung an sich biete große Chancen. Die Stabsstelle Bildung und Ehrenamt gebe eine Hilfestellung, um den Menschen die Ängste vor digitalen Prozessen zu nehmen.

Und wie sieht es in Sachen Wirtschaft und Wissenschaft aus? „Wir müssen mehr voneinander wissen“, sprach sich Kimmel dafür aus, Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung besser zu vernetzen und eine Stadtmarke zu schaffen.

Für Thomas Kürwitz ist die Bildung der Schlüssel, dazu gehöre auch ein angemessenes Wohnumfeld für Kinder. Wer in prekären Verhältnissen wohne, habe kaum Chancen, sich zum Facharbeiter der Zukunft zu entwickeln. Mehr Ganztagsschulen wären wichtig.

Großer Handlungsbedarf bei Kitas und Schulen

„Die Zukunft der Stadt hängt an einem guten Arbeitsumfeld“, betonte Anja Pfeiffer. Dazu gehörten guter Wohnraum, ausreichend Kita-Plätze und gute Schulen.

Bildung, Energie und Nachhaltigkeit hingen zusammen, betonte Tobias Wiesemann. Statt grüne Wiesen zu überplanen, gelte es, Konversionsflächen zu nutzen und beim Wirtschaftswachstum gemeinsam mit dem Landkreis zu denken.

Einig waren sich die Kandidaten darin, dass bei 370 fehlenden Kita-Plätzen und dem Ausbau der Betreuungsqualität an Schulen dringender Handlungsbedarf bestehe. Hier habe die Stadt am Bedarf vorbeigeplant.

