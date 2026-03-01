Die IGS Bertha von Suttner lädt für Montag zu einem Podium mit Direktkandidaten für die Landtagswahl. Die Schülerinnen und Schüler fühlen den Parteien auf den Zahn.

Die Themen Demokratie und Demokratie-Bewegung hätten einen hohen Stellenwert, weshalb die IGS am Montag, 2. März, 18 Uhr, ein Podium vor den Landtagswahlen anbiete, berichtet Politik-Lehrer Patrick Stemler im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Gemeinsam mit seinem Kollegen Mathias Molter betreut Stemler die Veranstaltung, für deren Inhalt die Oberstufenschüler verantwortlich zeichnen. „Die Themengebiete und die Fragen dazu wurden von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet“, berichtet Stemler. Im Zentrum sollen Fragen zur Bildungspolitik stehen sowie zu dem Thema Politikverdrossenheit bei jungen Menschen. Die Moderation der auf etwa zwei Stunden angelegten Veranstaltung liegt in den Händen von zwei Oberstufen-Schülerinnen. Fürs Podium zugesagt haben Jasmin Awan (Freie Wähler), Paul Bunjes (Grüne), Lena Edel (Linke), Marc Fuchs (CDU), Dennis Matheis (SPD), Ugur Omurca (FDP) und Sven Simer (AfD). Die Kandidaten treten bei der Wahl nicht gegeneinander in einem einzelnen Wahlkreis in Kaiserslautern an, sondern verteilen sich auf die drei Wahlkreise der Region: Bunjes, Edel und Fuchs treten im Wahlkreis 44 an, Matheis, Awan und Omurca im Wahlkreis 45, Simer hat sich im 46er Wahlkreis, Kaiserslautern-Land, aufstellen lassen. Los geht es um 18 Uhr am Montag, Einlass ist ab etwa einer halben Stunde vorher. Die Veranstaltung ist öffentlich, es kann also jeder kommen.