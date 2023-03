In einem Lokal in der Altstadt sind sich in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in die Haare geraten. Alkohol war auch im Spiel, aber der eigentliche Grund der Auseinandersetzung war laut Polizei, dass einer der beiden der Freundin des anderen immer wieder an den Po fasste und dies auch trotz mehrfacher Aufforderung nicht unterließ.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen platzte dem 18-jährigen Freund der jungen Frau gegen 4.20 Uhr der Kragen und er legte sich mit dem 27-jährigen Grabscher an. Der Streit verlagerte sich nach draußen, wobei sich ein Kumpel des 27-Jährigen einmischte und dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, heißt es im Polizeibericht weiter.

Das Sicherheitspersonal des Lokals wollte dazwischengehen, um zu schlichten, wurde allerdings in die Schlägerei verwickelt. Einer der Mitarbeiter wurde dabei körperlich attackiert und setzte sich seinerseits ebenfalls mit Schlägen zur Wehr. Am Ende blieben zwei Verletzte: Sowohl der 18-Jährige als auch der 30 Jahre alte Kumpel des Grabschers zogen sich laut Polizei bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu.

Die genauen Abläufe konnten aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten vor Ort nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen – sowohl wegen des Sittlichkeitsdeliktes als auch wegen der Körperverletzung – dauern an.