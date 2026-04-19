Zum Abschluss einer Tour passieren ja öfter einmal besondere Dinge. Nur sind die in der Regel von der Band gewünscht und geplant. Bei Coppelius war dies nun etwas anders. Das Ergebnis war dennoch ein Abend, den die Besucher in der Kammgarn nicht vergessen werden. Denn aufgrund einer technischen Panne musste die Band reichlich improvisieren und Zeit überbrücken. Gewollt oder ungewollt – lustig war es in jedem Fall. Es war zudem nicht die einzige Hürde, die die Band vor und während dieser Tour nehmen musste.

Bei Coppelius kommt aber stets erschwerend hinzu, dass die Band in ihrer Rolle bleiben will. Wer sie nicht kennt, dem sei kurz erklärt, dass Coppelius aus dem 19. Jahrhundert stammt und Kammermusik mit Heavy Metal zusammenführt. Auf der Bühne führt Sänger und Diener Bastille durch den Abend und geht den „Herren von Coppelius“ stets helfend zur Hand. Witzige Einlage gehören also ohnehin zum Programm. Als nun in Kaiserslautern nach zwei Stücken plötzlich die Technik am Cello von Graf Lindorf streikte, war es an Bastille, nun schnell eine unterhaltsame Lösung zu finden. Zunächst schnappte er sich einen Gedichtband von Rainer Maria Rilke. Als das nicht genügte, suchte er sich einen Freiwilligen im Publikum, der kurzerhand an der Triangel geschult werden sollte. Mit Erfolg – und großem Beifall für Andreas, der diesen Abend ebenfalls nicht mehr vergessen wird.

Zwei Stunden Party

Das Konzert konnte dann fortgesetzt werden, jedoch ohne den Effektkanal des Cellos. „Wir machen jetzt trotzdem einfach mal weiter“, betonte Bastille. Und es folgte ein fast zweistündiges Programm mit Liedern früherer und neuerer Alben. Auch aus den beiden Opern aus der Feder von Coppelius – „Klein Zaches genannt Zinnober“ und „Krabat“ – wurden Stücke auf die Bühne gebracht. Den aufmerksamen Zuschauern fiel jedoch bereits zu Beginn des Abends eine weitere Ungereimtheit auf. „Der Elefant im Raum“, wie es Bastille bezeichnete, war Bassist Sissy Voss. Der zupft und streicht normalerweise, passend zur Rolle, an einem Kontrabass. Nun saß er da aber auf der Kammgarn-Bühne und spielte einen modernen E-Bass. Voss hatte sich im vergangenen November die Schulter gebrochen, musste operiert werden. Die ganze Tour stand auf der Kippe, letztlich konnte er die Stücke dann zumindest auf dem E-Bass spielen. Nicht ganz stilecht, aber besser als gar nichts. Da waren sich alle einig.

Gründungsmitglied ausgestiegen

Und als wäre das nicht bereits genug, war dies auch der Abschluss der ersten Tournee ohne Comte Caspar. Das Gründungsmitglied stieg im vergangenen Jahr nach mehr als 20 Jahren aus der Band aus. Damit fehlt Coppelius nun einer von eigentlich zwei Klarinettenspielern. Der Abschied kam zudem etwas überraschend, da sich Caspar neu orientieren wollte. Auch diesen Rückschlag hat die Band also im Vorfeld der nun beendeten Tour wegstecken müssen.

Nimmt man all das zusammen, beeindruckt noch viel mehr, mit welcher Energie Coppelius in Kaiserslautern auf der Bühne standen. „Hierher kommen wir immer gerne. Hier fühlen wir uns wohl“, sagte Bastille. Er und seine „hohen Herren“ sind Dauergäste der Kammgarn in den vergangenen Jahren. Für den Herbst haben sie allerdings ein besonderes Gastspiel in Saarbrücken angekündigt. Dort soll dann ihre Oper „Krabat“ im Staatstheater aufgeführt werden.