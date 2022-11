Unbekannte haben in der vergangenen Woche eine Spielkonsole aus einem Auto in der Straße „An den Kreuzen“ gestohlen. Der VW Golf parkte dort zwischen Mittwoch, 26. Oktober, und Mittwoch, 2. November. Als der Besitzer nach dieser Zeit zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass das Fahrzeug durchwühlt war, berichtet die Polizei. Neben der Playstation fehlten auch der dazugehörige Controller, ein Spiel, ein Paket mit Schuhen und eine Weste. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wie die Täter in das Auto gekommen sind. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 zu melden.