Wegen Hausfriedensbruchs rief ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums am Fackelrondell am Donnerstagnachmittag die Polizei. Drei stark alkoholisierte Männer würden trotz Hausverbots das Einkaufszentrum nicht verlassen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde ein 46-jähriger Mann schon durch Rettungskräfte behandelt, teilt die Polizei mit. Seine zwei 43- und 53-jährigen Kumpanen saßen mit einer ebenfalls alkoholisierten Frau daneben. Der 46-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die drei wartenden Freunde erhielten einen Platzverweis, dem sie nur zögerlich nachkamen. Der 53-Jährige weigerte sich gänzlich und wurde daher in Gewahrsam genommen. Der 46-Jährige fiel etwa zwei Stunden später erneut auf. Diesmal hatte er sich in der Jägerstraße Zutritt zu einem Anwesen verschafft und sich dort ins Treppenhaus gelegt. Einen durch die Ordnungsbehörde erteilten Platzverweis ignorierte er. Auch er wurde in Gewahrsam genommen.