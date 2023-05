Welche Informationen über ihre Stadt sind für die Bürgerinnen und Bürger besonders wertvoll? Das wollte das Team des neuen Smart-City-Projekts „Lautrer Wissen“ über die Mitmachplattform „klmitwirkung.de“ herausfinden. Vom 25. März bis zum 23. April konnten interessierte ihre Stimmen und Ideen dort digital abgeben. Drei Schwerpunkte, die schon bald umgesetzt werden sollen, wurden so identifiziert.

„Ob Umwelt- und Wetterdaten oder Mitteilungen zu einem Viertel der Stadt: Die Fülle an darstellbaren Daten ist groß“, erklärt Benita Becker, Projektverantwortliche für „Lautrer Wissen“. Nach dem Abfragen der Interessen werden in einem nächsten Schritt die Daten online dargestellt. „QR-Codes ermöglichen es dann, interessante Daten ortsgenau abzurufen.“ Die Teilnehmer interessierte besonders, wo in ihrem Viertel sie an Veranstaltungen teilnehmen oder ein Ehrenamt ausüben können. Auch gibt es Informationsbedarf an Klimadaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windstärke sowie zu Bebauungsplänen und Baustelleninfos.

In den nächsten Monaten können Infos online eingesehen werden

Nach der Auswertung wird das Projekt „Lautrer Wissen“ bald mit den ersten drei Themenbereichen in die konkrete Umsetzung starten. In den nächsten Monaten soll eine erste Version des Webdienstes online gehen, auf der die Informationen zu Teilhabemöglichkeiten sowie Klima- und Verkehrsdaten dargestellt werden.

Damit sich die Lautrer an der Gestaltung ihrer Stadt besser beteiligen können, müssen sie über gestaltungsrelevante Informationen verfügen, meint Ilona Benz, Gesamtprojektleitung des Smart-City-Vorhabens. „Wir nutzen digitale Möglichkeiten, um wichtige Daten allgemeinverständlich zu visualisieren.“