110 Reitpaare stellten sich am vergangenen Wochenende beim Reitertag in Bruchmühlbach-Miesau der Jury. Die Veranstaltung war gedacht als Plattform für die Jugend und den reiterlichen Nachwuchs.

Die Idee, die dahinter steckte: Der Nachwuchs konnte in Bruchmühlbach-Miesau abseits von großen Prüfungen sein Leistungsvermögen unter Beweis stellen und fand dabei entsprechende Beachtung. Durchweg wurden gute Leistungen gezeigt, was sich in der Benotung niederschlug. Es waren nicht nur die Einsteigerprüfungen wie den Reiter-Wettbewerb ausgeschrieben und stark besetzt, sondern auch Springen über noch geringe Höhen. Daneben gab es auch Dressurprüfungen, wo die gezeigten Figuren auch schon ein gutes Niveau hatten.

Stilspring-Wettbewerb gut bestückt

Jana Hever wurde bei der Vorführung mit ihrem achtjährigen Hannoveraner-Wallach Black Diamond mit der Wertnote 7,5 belohnt und gewann vor Sophie Zoutzeling mit der 14-jährigen Stute Proud to be Cleo. Im zweiten Wettbewerb dieser Kategorie überzeugte Sehry Mahbub vom Reit- und Fahrverein Brücken mit der 17-jährigen Welsh-Stute Brennabor Melody und wurde mit der Wertnote acht belohnt. Damit war ihr der Sieg in diesem Wettbewerb sicher vor Lou Hoffmann mit dem sechsjährigen Wallach Bernito.

Der Stilspring-Wettbewerb war ebenfalls gut bestückt, und hier konnte sich Rabea Lex mit dem 13-jährigen Wallach Corvinus mit der Wertnote 7,8 durchsetzen. Sie gewann diese Herausforderung vor Lea Klein mit dem fünfjährigen Bayern-Wallach Diego.

Der Sieg im Springreiter-Wettbewerb ging mit der Wertnote 7,4 an Christina Ziegler, die mit dem achtjährigen englischen Vollblut Makfra antrat.