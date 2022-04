Die Planungsleistungen für die Umgestaltung der Grünabfallsammelstelle hat der Ortsgemeinderat Oberarnbach in seiner Sitzung am Mittwoch in Auftrag gegeben. Das teilt Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU) auf Anfrage mit. Für 2186 Euro wird ein Büro aus Heltersberg die Planung vornehmen. Erforderlich ist diese, da für die Maßnahme ein Bauantrag gestellt werden muss. Da die Ortsgemeinde verpflichtet ist, die regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der ortsfesten elektrischen Anlagen und der Sicherheitsbeleuchtungen in der Arnbachhalle durchzuführen, wurden diese Arbeiten an ein Ingenieurbüro aus Katzweiler für 898 Euro vergeben.