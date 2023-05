Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anders als geplant, hat der Ortsbeirat Siegelbach in seiner Sitzung am Dienstag wegen mangelnder Beschlussfähigkeit nicht über den Verlauf eines Radwegs zwischen Weilerbach und Otterbach im Rahmen des interkommunalen Förderprojektes „Pendlerradroute“ beraten und sich also nicht für eine von zwei Varianten entscheiden können.

Vor vier Mitgliedern der FWG-Fraktion, dem Ex-SPD-Vorsitzenden Rudolf Klemmer und einem knappen Dutzend Bürgern stellte Stadtentwickler Christian Ruhland in der zur Informationsveranstaltung