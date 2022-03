Eine mutwillige Sachbeschädigung ist am Samstagmorgen aus dem Ortsteil Spesbach gemeldet worden, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter haben sich hier in der Ramsteiner Straße an einem geschlossenen Anhänger zu schaffen gemacht und die Plane auf beiden Seiten zerschnitten. Passiert sein muss das Ganze laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hinweise an die Polizei in Landstuhl, Telefonnummer 06371/805-0.