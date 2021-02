„Kunst bleibt.“ Und wie! Denn auch nachdem dann die dritte Welle der Aktion gegen den Coronablues in den Wall-Leuchtkästen von Stadt und Stadtteilen abgefeiert sein wird, bleibt die Kunstaktion des Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner dem Publikum erhalten. Im Corona-Impfzentrum findet sie sukzessive ihre neue Heimat.

Die Arbeiten der ersten Charge hängen dort schon an den Wänden; die zweite Charge ist derzeit ja noch in den Werbekästen auf Straßen und Plätzen präsent. Sie zeigt Kunst diverser Sparten der regionalen Szene. Und auch wenn sich der Publikumszuspruch im Impfzentrum ob der zumindest anfänglich verbaselten Impfstoffbeschaffung derzeit arg in Grenzen hält – bis Ende des Sommers soll ja bekanntlich jeder die Chance gehabt haben, sich dort spritzen zu lassen und mithin die Aktion „Kunst bleibt.“ zu sehen. Was hoffentlich kein weiteres leeres Versprechen bleibt.