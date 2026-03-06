Für ihre aktuelle Werbekampagne hat die Gartenschau Kinder und Jugendliche auf ihrem Gelände fotografiert. Die jungen Models durften sich als Dankeschön etwas mitnehmen.

In der Blumenhalle durften sie das Ergebnis ihres Shootings mit Fotograf Michael Schmitt begutachten und je ein gerahmtes Motiv entgegennehmen. Pünktlich mit Beginn der Sommerzeit öffnet die Gartenschau am Samstag, 28. März, ihre Pforten. Der Kartenvorverkauf beginnt am 16. März. „Wir wollten in diesem Jahr mit realen Bildern von der Gartenschau darauf aufmerksam machen“, erläutert die für die Veranstaltungen zuständige Event-Managerin Melanie Groß. Erste Plakate seien bereits an verschiedenen Ortseingängen sowie innerhalb der Stadt und in der Umgebung aufgehängt.

Mit der sehr guten Resonanz auf das Vorjahresmotiv mit Lotta, der Tochter des fürs Marketing der Lebenshilfe zuständigen Karsten Kalbheim, war dort die Idee entstanden, die diesjährige Werbung mit Kindern zu gestalten. Zwölf Models im Alter von acht bis elf Jahren, darunter auch einige von Lottas Klassenkameraden, waren schnell gefunden. Mit ihren freundlichen Einzel- und auch gemeinsamen Porträts in unterschiedlichen Abschnitten der Gartenschau werden sie bis zum Herbst stets aufs neue Lust machen auf einen Besuch. Ein Kind hat es sich beispielsweise in einem Beet mit üppig blühenden, gelben Frühlingsblumen gemütlich gemacht.

„Ihr werdet dieses Jahr bekannt“

Im Seminarraum auf der Gartenschau begrüßte und dankte zusammen mit Melanie Groß und Karsten Kalbheim auch Sabine Weichel-Muders von der Werbeagentur Antares den Eltern der Kinder dafür, dass sie für die Plakate „echte Fans“ hatten fotografieren dürfen. Mit diesen Motiven sei es möglich gewesen, Plakate zu schaffen, die authentisch seien. Ein Versprechen hatte Muders auch noch parat: „Ihr werdet dieses Jahr bekannt in Kaiserslautern und in der Region. Und vielleicht werdet ihr ja auch noch zu Prinzessinnen gekrönt.“

Nach dem offiziellen Teil des Empfangs gönnten sich die Models als erste Besucher der Gartenschau im Eingangsbereich noch ein paar spielerische Momente, bevor sie sich meist zusammen mit einem Elternteil mit ihrem persönlichen Plakat lächelnd nach Hause auf den Weg machten.