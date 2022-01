Sieben Motive, über 50 Citylight-Flächen im Stadtgebiet, große Bauzaunbanner im Landkreis: Am Dienstag ist die Aktion „Wir sind da“ offiziell gestartet. Das Ziel: Aufmerksamkeit auf die Situation von Kindern sucht- oder psychisch erkrankter Eltern zu lenken und Hilfsangebote breit bekannt zu machen.

„Wir wollen auf die prekäre Situation der Kinder aufmerksam machen, ohne ihre Eltern zu stigmatisieren“ – mit diesem Satz umreißt Dorothee Ruster-Hebel von der Koordinierungsstelle Gemeinwesen und Kommunikation im Pfalzklinikum, das Ziel der Aktion.

Bereits seit Montag sind an mehr als 50 Citylight-Flächen im Stadtgebiet Plakate mit sieben verschiedenen Motiven zu sehen, die ein Thema haben: die Situation von Kindern psychisch oder suchtkranker Eltern. „Wir wollen für das Thema sensibilisieren“, ergänzt Daniela Seel vom Jugendamt Kaiserslautern. Denn längst nicht allen Betroffenen sei klar, wo es Hilfsangebote gebe, an wen sie sich wenden können, wenn sie in Not sind. Genau diese Lücke sollen die Plakate schließen, sie verweisen auf das Netzwerk Kinder psychisch belasteter Eltern, in dem sich Beratungsstellen aus Kaiserslautern und dem Landkreis zusammengeschlossen haben.

Hilfsangebote bekannt machen

Gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern hat das Netzwerk die Plakataktion initiiert, Fotograf Thomas Brenner zeichnet für die Umsetzung verantwortlich. Es sei nicht einfach gewesen, das Thema fotografisch darzustellen, erzählt Brenner. Keinesfalls sollten die Betroffenen bloßgestellt werden. Herausgekommen sind sieben Motive, die bildlich darstellen, was es für Kinder bedeutet, mit suchtkranken oder psychisch erkrankten Eltern zu leben. In einem kurzen Text wird auf das jeweilige Thema hingewiesen, darunter Alkoholmissbrauch, Drogensucht, Depressionen. Ergänzt wird es um den Hinweis, wo es Hilfsangebote für Betroffene gibt.

Die Aktion richte sich letztlich an alle, schildert Ruster-Hebel. Das können zum einen die betroffenen Eltern sein, die bisher alleine mit ihrer Situation seien. Es könne aber auch den Personen Mut machen, die Zeugen werden, dass es in einer Familie Probleme gibt, damit sie aktiv werden. Die Plakate könnten helfen, die Hemmschwelle abzubauen, die es beim Umgang mit psychisch Erkrankten gebe. „Man kann auf die Betroffenen zugehen und ihnen erzählen, dass es Hilfsangebote gibt“, schildert Ruster-Hebel. Doch auch wer unsicher sei, wie er mit einer Situation umgehen soll, finde beim Netzwerk Unterstützung und Rat. Dabei gehe es nicht darum, Menschen zu denunzieren, sondern die vorhandenen Hilfsangebote breit bekannt zu machen.

Kinder leiden oft still

Dies gelte auch für Pädagogen, Erzieherinnen und Lehrer, die Kontakt zu betroffenen Kindern haben. „Es ist wichtig, für die Kinder da zu sein und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Sie brauchen Zuwendung und eine Bezugsperson“, betont Ruster-Hebel. Kinder litten häufig still und trauten sich nicht, etwas zu erzählen.

Weiter sei es möglich, dass sich Erzieherinnen oder Pädagogen einen Rat einholen können, indem Fälle – auch anonym – im Expertengremium besprochen werden. Diese Möglichkeit der Fallbesprechung werde bisher leider wenig genutzt, so Ruster-Hebel.

Die Kampagne habe bereits viel Zustimmung erfahren, schildert Ruster-Hebel. Denn bevor die Plakate in den öffentlichen Raum gewandert sind, hingen sie im vergangenen Jahr schon im Pfalzklinikum und seien von den Betroffenen positiv aufgenommen worden.

Die Citylightflächen im Stadtgebiet sind nicht die einzigen Orte, an denen die Plakate zu sehen sind, erzählt Brenner. Im Landkreis habe man sich dazu entschieden, große Bauzaunbanner zu drucken und an verschiedenen Stellen aufzustellen, unter anderem vor der Grundschule in Otterberg. Weiter sind Postkarten mit den Motiven bedruckt, die bei allen Beteiligten des Netzwerkes ausliegen werden. Zusätzlich sei eine Ausstellung konzipiert worden, die beispielsweise an Kindergärten und Schulen ausgeliehen werden könne.

Finanziert werde die Aktion mit Fördermitteln des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, so Seel.