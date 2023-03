Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem knappen Abstieg aus der B-Junioren-Bundesliga kann das Saisonziel für die U17 des FCK nur der Wiederaufstieg sein. Der neue Trainer Dennis Will hat eine lernwillige Mannschaft vorgefunden und will mit offensivem und proaktivem Fußball die Meisterschaft in der B-Junioren-Regionalliga Südwest feiern. Dafür will er insbesondere auf die Akteure setzen, die bereits Bundesliga-Erfahrung vorweisen können.

Nach einer Saison mit zwei Gesichtern musste die B-Jugend der Roten Teufel den Gang in die Regionalliga antreten. Erst am letzten Spieltag platzte der Traum vom Klassenerhalt, nachdem die Mannschaft