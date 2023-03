Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo kann man Jugendlichen in der Innenstadt einen Treffpunkt anbieten? Neben dem Parkhaus in der Löwenstraße sieht die CDU eine Fläche. Oder sollen die Jugendlichen nicht selbst mitentscheiden? Darüber diskutierte der Stadtrat am Montag. Aber auch der Vertreter des Jugendparlaments redete mit.

Gerade in der Innenstadt fehle es an Begegnungsstätten für Jugendliche. Es werde viel über Jugend geredet, die Probleme mache, „doch wir sollten auch etwas tun für Jugendliche,