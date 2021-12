Bekomme ich von rohem Plätzchenteig Bauchschmerzen? Martin Krummel, Konditormeister aus Kaiserslautern, kennt die Antwort – und verrät sie uns.

Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen ist mit das Schönste an der Weihnachtszeit. Bevor das ausgestochene oder geformte Teigstück im Ofen verschwindet, ist es sogar sehr wichtig, den rohen Teig zu probieren.Denn einerseits kann man so nachprüfen, ob wirklich alle Zutaten in die Schüssel gegeben wurden und ob das Verhältnis zwischen der Süße und dem Salz stimmt.

Andererseits schmeckt der Teig einfach gut. Im Gegenzug zum fertig gebackenen Plätzchen, hat der rohe Teig ein ganz eigenes Aroma. Das ist auch beispielsweise beim Brötchenteig so. Der rohe Hefeteig schmeckt nach dem langen Ruhen etwas säuerlich. Dieser Geschmack geht erst durch das Backen verloren.

Es empfiehlt sich also grundsätzlich, jeden Teig abzuschmecken, bevor er in den Ofen kommt. Hier gilt aber wie bei fast allem: In Maßen, nicht in Massen. Von kleinen Mengen rohem Teig sollte man keine Bauchschmerzen bekommen. Wer es aber mit dem Probieren übertreibt, dem könnte allerdings die Lust auf die gebackenen Plätzchen schließlich vergehen ...

Heiligabend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis es jedoch so weit ist, stellen sich noch einige Fragen. Im Adventskalender der „Pfälzischen Volkszeitung“ werden sie bis Weihnachten täglich von Experten beantwortet.