Der Leiter des Generalkonsulats der Republik Indien in Frankfurt am Main, Amit Telang, hat sich am Donnerstag rund eine Stunde lang mit Oberbürgermeister Klaus Weichel ausgetauscht. Der Generalkonsul, der seit 2020 im Amt ist, war zu seinem Antrittsbesuch zu Gast in der Barbarossastadt. Neben tagespolitischen Themen ging es in dem Gespräch unter anderem um die Veranstaltung eines indischen Kulturfestes im Sommer 2022 in Kaiserslautern. Auch jährte sich 2021 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Indien zum 70. Mal, was man zum Anlass für ein weiteres Treffen im Jahresverlauf nehmen will.

Das indische Generalkonsulat in Frankfurt ist für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland zuständig.