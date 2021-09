Am Samstagnachmittag ist es auf der A6 in Richtung Mannheim zu einem Pkw-Brand gekommen, weshalb der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, begann ein Peugeot aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum zu brennen und brannte dort auch vollständig aus. Die freiwillige Feuerwehr Ramstein hatte das Fahrzeug beim Eintreffen der Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Da es durch die Teilsperrung zu einem Stau kam und die Rettungsgasse nicht ordnungsgemäß gebildet wurde, mussten sich die Autobahnpolizisten erst einen Weg zur Unglücksstelle bahnen. Zwei Fahrer wurden deshalb angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen.