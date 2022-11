Als ein Fahrer kurz aus seinem Auto ausgestiegen war, um sich zu erleichtern, sah ein bisher Unbekannter am Samstagmorgen seine Gelegenheit: Er stahl das Fahrzeug, das mit laufendem Motor und offener Seitentür abgestellt worden war. Der Besitzer hatte den Wagen am Rand des Gewerbegebietes Kaiserslautern auf einem Waldweg angehalten. Die Polizei fand kurze Zeit später bei der Fahndung das gestohlene Fahrzeug im Bereich Blechhammer, dort war es an einer Böschung festgefahren. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 0631-369-2620 zu melden