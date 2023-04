Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine klangliche Verneigung vor der britischen Rockband Pink Floyd steht in der Kaiserslauterer Fruchthalle an. Die Echoes, die sich gänzlich dem Andenken an Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright und Nick Mason verschrieben haben, kündigen ein akustisches Konzert „ohne Verstärker, Netz und doppelten Boden“ an.

Die Echoes, die ihrem Programm den Titel „Barefoot to the Moon“ gegeben haben, gelten als eine der erfolgreichsten Pink-Floyd-Tribute-Bands weltweit. Am Freitag, 20. Januar, spielen