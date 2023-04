Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Donnerstag beim Einkaufen Opfer von Taschendieben geworden. Doch nicht nur das: Die Diebe räumten anschließend auch das Konto der 65-Jährigen. Wie die Frau bei der Polizei zu Protokoll gab, war sie gegen 10 Uhr in einem Supermarkt in der Zollamtstraße unterwegs. Ihr Geldbeutel lag in einer Tüte, die am Einkaufswagen hing. Unbekannte Täter griffen in einem unbeobachteten Moment zu und schnappten sich das Portemonnaie - und mit ihm Bargeld, Bankkarten, Personalausweis und Versichertenkarte. „Leider hatte die 65-Jährige im Geldbeutel auch einen Zettel mit der PIN für die Karte zu ihrem Girokonto“, schreibt die Polizei. Diese entdeckten die Diebe und verschafften sich damit Zugang zum Bankkonto. Bis die Frau den Diebstahl bemerkte und der Polizei meldete, hatten die Unbekannten bereits einen vierstelligen Betrag abgebucht.