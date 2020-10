An einem Geldautomat in der Innenstadt ist eine Frau am Wochenende Opfer eines sogenannten Shoulder Surfers geworden. Dadurch entstand der Frau ein finanzieller Schaden im vierstelligen Bereich.

Wie die 70-jährige Frau am Montag bei der Polizei anzeigte, wollte sie am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr an dem Automat Geld abheben. Dass ihr dabei jemand über die Schulter spähte, merkte sie nicht. Der Unbekannte sprach die Frau an und verwickelte sie in ein Gespräch. Es gelang ihm unbemerkt, die Scheckkarte der 70-Jährigen gegen eine andere auszutauschen. Mit der erbeuteten Karte und der zuvor ausspionierten PIN hob der Täter unmittelbar danach Bargeld vom Konto der Dame ab. Einen Tag später wurde eine weitere Abbuchung auf dem Konto registriert – diesmal an einem Automaten in Freiburg. Dass sie selbst im Besitz einer falschen Karte war, bemerkte die Frau erst, als der Automat bei weiteren Bankgeschäften ihre Karte einzog. Der finanzielle Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß sein, dunkle Haare und braune Augen haben; das restliche Gesicht wurde von einer Mund-Nasen-Maske bedeckt.