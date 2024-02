Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pilze sind allgegenwärtig: in der Luft, im menschlichen Körper oder an Bäumen. Ohne sie kann das Ökosystem kippen, mit ihnen auch mal ein Baum. Ein kleiner Blick ins Reich jener Fungi, die als Schwächeparasiten mitunter Furore machen. Auch beim Forst und in der Stadtverwaltung stehen sie unter besonderer Aufmerksamkeit.

Unter dem Begriff Pilz stellen sich unterschiedliche Menschen unterschiedliches vor – und jeder hat recht. Der Genießer, der ihn nicht zuletzt als vegane Eiweißvariante schätzt,