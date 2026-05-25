Cambia 3x3“ heißt das Pilotprojekt des SWFV. Am Fröhnerhof probieren drei Schulen das Format erstmals aus. Und freuen sich über prominenten Besuch.

Im Nachwuchsleistungszentrum des FCK versammeln sich drei Schulen, um Andreas Scherers Pilotprojekt „Cambia 3x3“ zum ersten Mal selbst auszuprobieren. Ein Tor, zwei wechselnde Torhüter und zwei Mannschaften − gespielt wird auf engstem Raum.

Cambia 3x3 ist eine neue Art Fußball zu spielen. Hierbei spielen zwei Mannschaften für fünf bis acht Minuten, bestehend aus jeweils drei Feldspielern und einem Torwart vor einem Tor gegeneinander. Das Spielfeld ist klar eingegrenzt und durch das Einspielen in eine Wechselzone am Spielfeldrand wird der Torwart gewechselt. Es ändert sich dann ebenfalls das Angriffsrecht, die Verteidiger stehen nun gemeinsam mit dem eigenen Torwart auf dem Platz, und die Angreifer haben jetzt die Chance, ein Tor zu schießen.

Jeder aktiv am Spielverlauf beteiligt

Das Format lebt vom ständigen Wechsel des Angriffsrechtes und der vielen Bewegung im Feld. „Keiner kann sich verstecken, jeder ist am aktiven Spielverlauf beteiligt“, so Andreas Scherer vom Südwestdeutschen Fußballverband. Er leitet das Projekt und besucht verschiedene Orte und Schulen, um dort diese neue Art, Fußball zu spielen, im Schulsport zu implementieren. Der große Vorteil: man bringt „auf halb so viel Platz in der gleichen Zeit doppelt so viele Kinder in Bewegung“, als es normalerweise auf einem großen Fußballplatz in der typischen Elf-gegen-Elf-Formation möglich wäre. Oftmals haben Schulen auch nicht den Platz für das traditionelle Spiel zur Verfügung, es gibt nur eine kleine Sporthalle − für Cambia 3x3 ist das kein Problem. Scherer will jedoch „nichts ersetzen, es ist einfach eine andere Spielform“. Auch im Mädchenfußball kann es die Möglichkeit eines regelmäßigen Wettbewerbs schaffen, vor allem an Orten, wo es noch zu wenige Spielerinnen gibt.

Am Fröhnerhof wurde am vergangenen Donnerstag Scherers Projekt mit Schülern der C-Jugend von drei Kaiserslauterer Schulen ausprobiert. Dabei waren die Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Schüler der Lina-Pfaff-Realschule Plus und der Fritz-Walter-Förderschule.

Nach einem kurzen Einspielen, geht es auch schon los. Es stehen Spielfelder verschiedener Größen zur Verfügung, zu Beginn starten alle im Kleinsten. Scherer stellt das Spielprinzip vor und lässt zuerst ein Testspiel der Lina-Pfaff-Schüler beobachten. Nach den ersten beiden Spielen fragt Scherer direkt nach Feedback zur ersten Runde. Die Spielfeldgröße wird von den Schülern kritisiert, daraufhin schickt er sie zum Vergleich in das nächstgrößere Feld.

Spiele kommen ins Rollen

Als die Fritz-Walter-Schule dann das Spielfeld erobert, merkt man die absolute Leidenschaft der Jungs am Fußball. Jedes Tor wird genauso laut bejubelt wie ein Heimspieltreffer auf dem Betzenberg. Noch größere Freude folgt, als sie dann das Prinzip der Wechselzone zum ersten Mal umsetzen und ein Team das Angriffsrecht erobert. Sobald das Prinzip verstanden ist, kommen die Spiele richtig ins Rollen. Auch bei den gemischten Abschlussspielen arbeitet nach kurzer Annäherungsphase „jeder zusammen, ganz wie früher“, beobachtet Scherer. Es geht nur um das Spiel, egal mit wem oder wo.

Es stellt sich für die Lehrer am Rand heraus, dass es im Cambia 3x3 „viel mehr Spiel mit dem Kopf als dem Körper ist“, vor allem der ständig wechselnde Torwart ist hellwach und am Ende kognitiv erschöpfter als vielleicht körperlich.

FCK II-Trainer Alexander Bugera und sein Kapitän Jean Zimmer schauen beim Projekt Cambia 3x3 zur Freude der Schüler für eine kurze Autogrammrunde vorbei. Foto: Lea Sofie Hensel

Begehrte Autogramme

Als dann zuletzt Alexander Bugera, der Trainer der U21 des 1. FC Kaiserslautern, und und Ex-Profi Jean Zimmer, jetzt der Kapitän des FCK II, für eine kurze Autogrammrunde vorbeischauen, sind die Schüler hin und weg. Es herrscht riesige Freude über die Anwesenheit der Profis, fast so viel Freude, wie die Kinder beim Fußballspielen hatten.