In der Oberliga Mitte muss der Gegner, der den Footballern der Kaiserslautern Pikes gefährlich wird, erst noch gebacken werden. Mit 27:0 (6:0) zerlegten die Barbarossastädter die Haßloch 8-Balls in der Fremde. Dennoch standen nicht von Beginn an alle Zeichen auf Sieg.

„Wir sind schlecht in die Partie hineingekommen. Wir haben uns dann aber umso mehr reingebissen“, sagt Pikes-Headcoach Kai Lehmann, der mit seinem Team mit 8:0 Punkten die Tabelle der Liga