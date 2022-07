Erster oder zweiter Platz oder droht doch noch mal, Gefahr aus den Play-off-Rängen zu fliegen? Über diese Frage wird das Spitzenspiel der American-Football Regionalliga Mitte wohl weitestgehend Aufschluss geben. Die Kaiserslautern Pikes spielen bei den Montabaur Fighting Farmers (Samstag, 16 Uhr).

Trotz der 12:20-Hinspielniederlage auf eigenem Platz geht Pikes-Headcoach Kai Lehmann davon aus, dass sein Team gute Karten hat, einen weiteren Saisonsieg einzufahren. „Die Chancen stehen 50:50, würde ich sagen. Wir haben das Hinspiel knapp verloren. Wir haben das Spiel analysiert und unsere Schlüsse daraus gezogen. Ein paar Sachen haben wir umgestellt und verbessert“, sagt Lehmann.

Für den Gegner aus Montabaur hat er dennoch lobende Worte. „Montabaur war schon immer eine gute Mannschaft und nun wird es zum Teil darauf ankommen, wer es mehr will“, sagt der Headcoach.

Rechenspiele

Der Auftakt in eines von noch drei ausstehenden Auswärtsspielen – die Pikes haben in der regulären Saison kein Heimspiel mehr – wird aufzeigen, wo es hingeht. Bei einer Niederlage sind die Mainz Golden Eagles, der kommende Gegner der „Hechte“, wieder ganz nah dran an Lehmanns Mannschaft. Dann würde sich die Play-off-Teilnahme am 14. August im direkten Duell entscheiden. Gleichzeitig wäre Montabaur bereits Meister der Regular-Season. Bei einem Sieg der Pikes und einer Niederlage der Mainzer sind die Pikes sicher in den Play-offs, die über den Aufstieg in die Zweite Bundesliga entscheiden. Eine Entscheidung über die Wertung der abgesagten Hinrundenpartie der Pikes gegen Bad Kreuznach ist noch nicht gefallen.