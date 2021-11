Im Schulzentrum Süd geht es am Samstag (13.30 Uhr) für die Footballer der Kaiserslautern Pikes in der Oberliga Mitte um die Meisterschaft und eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Play-offs, die aller Voraussicht nach an den beiden folgenden Wochenenden stattfinden.

Gegner der Pikes sind am Samstag die Saarland Hurricanes II, deren erste Mannschaft in der GFL, der höchsten deutschen Spielklasse im American Football, spielt. „Jeder wird versuchen, sich die Meisterschaft zu sichern, und wir haben richtig Bock drauf und sind heiß auf das Duell“, bekräftigt Pikes-Trainer Kai Lehmann. Selbst bei einer Niederlage müssen die Hechte – wegen des deutlichen 53:29-Hinspielsieges – die Meisterschaft nicht abschreiben, sollten sie einen Abstand von weniger als 24 Punkten haben. Auch als Tabellenzweiter würden die Pikes in die Play-offs einziehen, da sie von den drei Oberliga-Staffeln die beste Bilanz aller Tabellenzweiten aufweisen. Die Hurrcianes blieben nach der Auftaktniederlage gegen die Pikes in vier Spielen ohne Niederlage.