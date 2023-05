Nervenstärke bewiesen die Footballer der Kaiserslautern Pikes in der Oberliga-Mitte beim 19:13-Sieg nach Verlängerung gegen die Rüsselsheim Crusaders. Eine ganz starke Leistung in der Defense war die Grundlage für den Sieg der Hechte.

Bis zur Pause führte die Mannschaft von Headcoach Kai Lehmann mit 13:7, musste im Anschluss jedoch im dritten Viertel den Ausgleich hinnehmen. „Das Field Goal wurde geblockt“, lobte Lehmann seine Defensivreihe, die einen 13:14-Rückstand zu verhindern wusste und auch im Anschluss noch einen weiteren Field-Goal-Versuch abwehren konnte. „Es war eine bärenstarke Leistung von der Defense über die gesamte Spielzeit“, hob Lehmann hervor, dessen Team jedoch im Angriff nicht so recht zum Zug kam.

Da es Unentschieden nach der regulären Spielzeit stand, gab es entgegen der Vorjahre keine Punkteteilung, sondern eine Overtime. „Jeder Klub bekommt den Ball an der 25 Yard-Linie des Gegners und muss versuchen, den Ball in die Endzone des Gegners bekommen“, erklärt Lehmann die Vorgehensweise bei Gleichstand. Die Pikes hatten die erste Möglichkeit, den Ball in der Endzone der Rüsselsheim Crusaders unterzubringen. „Wir haben es in der Offense geschafft, haben den Ball durch Willenskraft reingeprügelt. Lamar Hall hat den Ball hineingelaufen“, erzählt Lehmann von einem Run seines Quarterbacks, der zuvor bei einem Touchdown Garett Heidrich glänzend in Szene setzte.

Im Anschluss hatten die Rüsselsheimer noch die Möglichkeit, den Gleichstand wieder herzustellen, kamen an der starken Defensive der Pikes aber kaum vorbei und konnten nur zwei Yards Raumgewinn erzielen. Sie strandeten so 23 Yards vor der Endzone der Pikes, die im fünften Saisonspiel bereits den vierten Sieg einfahren konnten.