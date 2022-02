Die ganz großen Erwartungen für die abgeschlossene Saison hatte der Headcoach der Kaiserslautern Pikes, Kai Lehmann, nicht vor dem ersten Saisonspiel. Und er dachte auch nicht an die Play-offs und den Titel. Doch dann kam alles ganz anders.

„Mir ist es wichtig, dass jeder kämpft und alles gibt. Wir denken einfach von Spiel zu Spiel“, sagte Lehmann vor der Saison 2021, die coronabedingt erst im Spätsommer startete. Er wollte kein Ziel wie den Aufstieg in die Regionalliga ausrufen. Vielmehr sah er die Hechte in einem Entwicklungsprozess, in dem sowohl Routinierte als auch Neulinge im Training entwickelt werden sollten.

Dann startete ein Traumlauf. Die hoch eingeschätzten Pirmasenser, die letztlich den letzten Rang in der Oberliga Mitte belegten, wurden nach anfänglichen Schwierigkeiten klar mit 49:27 besiegt. Im zweiten Spiel bei den Saarland Hurricanes II, dem Unterbau des Bundesligateams, zeigte die starke Defense der Pikes, was in ihr steckt. 34:7 führte Kaiserslautern bereits zur Halbzeit. „Die Defense hat danach auch sehr diszipliniert weitergespielt. Die Offense hat unseren Gameplan umgesetzt“, freute sich Lehmann. Es folgte ein 34:28 im Derby gegen Pirmasens, die Duelle gegen die Haßlocher, denen es in zwei Spielen nicht gelang, einen Zähler gegen die Pikes zu erzielen. Ein 27:0 auswärts und ein 40:0 auf dem eigenen Grün waren das Ergebnis.

Perfect Season

Vor dem Rückspiel gegen die Hurricanes II war klar, dass der Einzug ins Halbfinale um die Oberliga-Meisterschaft gelungen war. Ein Auf und Ab gab es in der Partie um die Meisterschaft, mit Meinungsverschiedenheiten zwischen Headcoach Lehmann und Präsident Richard Folz. „Sind eben manchmal Emotionen, die überkochen. Auch bei den Spieler, dann muss man sich wieder einfangen. Hat ja alles zum Glück gut geklappt“, freute sich Lehmann über die Perfect Saison mit sechs Siegen in der Vorrunde. Die Machtdemonstration ging weiter. Im Halbfinale wurden die Bad Kreuznach Thunderbirds mit 40:0 vom Feld gefegt und waren bei weitem nicht so gefährlich, wie dies zu erwarten war. Zwei unbesiegte Teams, die Kassel Titans und Kaiserslautern, sahen sich im Finale gegenüber. Wieder einmal waren es die Pikes, die wenn auch knapp, mit 20:10 die Oberhand behielten. „Der harte Kern war immer da. Dadurch, dass es keine echte Vorbereitung vor der Runde gab, war die Saison schon eine kleine Überraschung“, meint Lehmann. Er sah insbesondere viele gelungene Kleinigkeiten über die gesamte Saison, die bei Nicht-Gelingen aber auch hätten zu anderen Ergebnissen führen können.

Mit dem Finalsieg in der Oberliga-Runde gelang den Pikes die Rückkehr in die Regionalliga, aus der sie vor ein paar Jahren abgestiegen waren.