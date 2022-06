Die Footballer der Kaiserslautern Pikes können in der Regionalliga Mitte mit allen Teams mithalten. Das zeigte sich spätestens bei der knappen 12:20-Heimniederlage gegen die Montabaur Fighting Farmers. Gegen den Titelfavoriten hatten die „Hechte“ beste Möglichkeiten das Spiel für sich zu entscheiden. Nun geht’s ins Derby.

Am Ende lief den Barbarossastädtern in einer Hitzeschlacht gegen Montabaur die Zeit davon. Es war die erste Niederlage in der Trainer-Ära von Kai Lehmann, der im Vorjahr alle Spiele gewann. Am Samstag (15.30 Uhr) steht nun das Heimspiel gegen die Mainz Golden Eagles im Schulzentrum Süd an. „Wir werden uns diese Woche intensiv auf dieses Derby vorbereiten. Mainz war immer ein solides Regionalligateam“, schätzt Lehmann, dass sein Team einen Sieg nicht im vorbeigehen mitnimmt. Die Mainzer bestreiten, nach einer deutlichen 14:47-Niederlage gegen Montabaur, erst das zweite Saisonspiel. Für die Pikes gilt es auch die vielen Strafen zu vermeiden. „Wir müssen nur unsere Fehler minimieren und unsere Stärken ausspielen. Dann stehen die Chancen gut, einen Heimsieg gegen die Mainzer einzufahren“, erklärt Lehmann, der mit seiner Mannschaft nach der Partie drei Wochen Pause hat, bevor die zweite Saisonhälfte startet. Noch nicht terminiert ist das Anfang Juni ausgefallene Spiel bei den Bad Kreuznach Thunderbirds.