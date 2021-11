Nun wird es ernst für die Footballer der Kaiserslautern Pikes, denn nach der Perfect Season, in der alle sechs Rundenspiele siegreich gestaltet werden konnten, geht es jetzt in die Play-offs.

Gegner ist ein alter Bekannter, die Bad Kreuznach Thunderbirds. Die Mannschaft aus dem Salinental hat in einer ausgeglichenen Staffel die Teams aus Offenbach, Bürstadt und Neuwied je zweimal deutlich besiegt. Entgegen der offensivstarken Pikes ist die Mannschaft aus Bad Kreuznach in der Defense ungemein stark aufgestellt. In sechs Partien ließ sie nur 42 gegnerische Punkte zu, fünfmal hielt sie den Kontrahenten bei einer einstelligen Punktzahl. Das Heimrecht konnte sich Kaiserslautern deshalb erspielen, weil es in einer Gesamttabelle aller drei Oberligastaffeln einen der ersten beiden Ränge belegt.

Das Spiel beginnt am Samstag (13.30 Uhr) im Schulzentrum Süd. Die zweite Halbfinalpartie bestreiten die Kassel Titans gegen die Saarland Hurricanes II. Der Sieger der Play-offs steigt in die Regionalliga auf.