Die in Kaiserslautern lebende, internationale etablierte Konzertpianistin Sachiko Furuhata startet nach dem Lockdown wieder durch. Den Beginn macht ein Klavierabend am Freitag, 18. Juni, 20 Uhr, in der Fruchthalle. Dann geht sie auf Tour.

Auf dem Programm stehen bekannte und beliebte Werke für Klavier solo von Chopin wie Nocturnes, Walzer, Scherzo oder auch das berühmte Fantasie-Impromptu und die „Revolutionsetüde“. Zwei Tage später wird Sachiko Furuhata mit demselben Programm im Münchner Gasteig debütieren, dann schließt sich ab 7. und bis 18. Juli eine Tournee durch Japan an, mit Stationen in Osaka, Nagoya, in Tokyos berühmter Suntory Hall, in Fukushima und in Kamaishi, in der Präfektur Iwate, Partnerland von Rheinland-Pfalz.

Sachiko Furuhata bekam ihren ersten Klavierunterricht mit drei Jahren. Nach dem Gewinn des Wettbewerbs „Neuer Pianist“ in Japan kam sie nach Deutschland, um an der Hochschule für Musik Detmold und an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf zu studieren. Sie absolvierte Meisterkurse in Salzburg, Weimar und Sion. Furuhata wurde zu Konzerten in Italien, Spanien, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie in Japan eingeladen. 2012 wurde sie von Steinway & Sons zum Steinway Artist ernannt. Im Jahre 2012 debütierte sie in der Suntory Hall in Tokio, 2017 in der Carnegie Hall in New York. Neben ihren Solo-Recitals spielte sie unter anderem mit der russischen Staatsphilharmonie, dem Orchester des Pfalztheaters, 2016 mit dem Osaka Kammerorchester und 2017 mit der Deutschen Radio Philharmonie. Zuletzt spielte sie mit großem Erfolg Chopins Klavierkonzert Nr. 2 mit dem Orchester des Pfalztheaters in der Fruchthalle im Rahmen der Kulturlivestreams.

Info

Das Konzert in der Fruchthalle findet mit Pause und Gastronomie statt, auch die Abendkasse wird geöffnet. Karten gibt es im Internet und den bekannten Vorverkaufstellen wie der Tourist-Info, Thalia und anderen. Konzertbesucher benötigen zusätzlich zu den bekannten Sicherheitsvorkehrungen einen tagesaktuellen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis beim Einlass. Das Konzert ist auf 250 Plätze beschränkt, es stehen keine nummerierten Plätze zur Verfügung.