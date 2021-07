Ein Corona-Projektstipendium des Landes Rheinland-Pfalz hat ihr ein besonderes Konzert ermöglicht: Von ihrer Japantournee meldet sich die in Kaiserslautern lebende Konzertpianistin Sachiko Furuhata.

Vom 7. bis 18. Juli führte sie eine Tournee mit ihrem neuen Solo-Programm mit Werken von Chopin durch Japan und mit Stationen in Osaka, Nagoya, in Tokyos berühmter Suntory Hall, in Fukushima und zuletzt am vergangenen Wochenende in Kamaishi, in der Präfektur Iwate, dem Partnerland von Rheinland-Pfalz. Wie Kulturamtsleiter Christoph Dammann berichtet, präsentierte Furuhata vorher das Konzert bereits in der Fruchthalle und auch gefeiert und ausverkauft im berühmten Münchner Gasteig. 2017 debütierte Furuhata in der Carnegie Hall, wo sie 2018 wieder zu Gast war, ebenso wie in San Francisco im Herbst Theatre. 2019 folgten Debüts in weiteren großen Hallen wie unter anderem der Hamburger Musikhalle, dem Leipziger Gewandhaus und dem Sydney Opera House.

Vor zehn Jahren spielte Furuhata in Japan bereits ein Benefizkonzert für die Opfer der Tsunami-Katastrophe. Auch aus Kaiserslautern kam über die Städtepartnerschaft mit Bunkyo-Ku eine große Spendensumme für Kamaishi zusammen, die für die Erneuerung der Bibliothek verwendet wurde. Furuhata gibt regelmäßig auch Benefizkonzerte in Japan und in Deutschland. „Heute gibt es eine wunderbare tolle Konzerthalle in Kamaishi, sie heißt Tetto Hall. Es macht mich sehr glücklich zu sehen, wie die Stadt sich unglaublich entwickelt hat“, so die Pianistin. Sie freue sich, dass es endlich wieder möglich sei, Konzerte mit Publikum zu spielen und auch darüber, ihr Heimatland Japan zu besuchen.