Neues von der Kaiserslauterer Konzertpianistin Sachiko Furuhata-Kersting: Sie spielt wieder live und das auch noch vor Publikum! Ihre Konzertbühne liegt allerdings rund zwölf Flugstunden oder 9500 Kilometer entfernt.

Die Wahlkaiserslauterer Pianistin ist derzeit auf Heimatbesuch in ihrer Geburtsstadt Yokohama bei Tokyo. Kratzt die Hauptstadt an der Zehnmillionen-Einwohnermarke, so ist Yokohama mit an die vier Millionen immerhin die zweitgrößte Stadt Japans. Da sich dort die ersten Händler aus dem Westen niederließen und natürlich aufgrund des bedeutenenden Seehafens wird Yokohama auch als „westlicher Hafen von Tokio“ bezeichnet. Im Februar vergangenen Jahren lief dort auch das Kreuzfahrschiff „Diamond Princess“ ein, das aufgrund der Corona-Fälle an Bord unter Quarantäne gestellt wurde und für Schlagzeilen sorgte.

Bekannt ist die Stadt neben den Hafenanlagen durch ihr riesiges China-Town-Viertel mit Hunderten chinesischer Restaurants und Läden, die Parklandschaft Sankei-En mit restaurierten japanischen Wohnhäusern aus unterschiedlichen Epochen und nicht zuletzt das Uferviertel Minato Mirai mit dem 296 Meter hohen Landmark Tower. Auch kulturell hat die Stadt einiges zu bieten, 42 Museen beispielsweise oder rund 20 größere Konzert- und Theaterbühnen. Auf einer davon, der Kanagawa Kenmin Hall, ist Furuhata am Freitag, 15. Januar, zu Gast.

Klänge für die Seele

Im großen Konzertsaal will sie ihren Chopin-Klavierabend vorstellen; das pfälzische Publikum kam in den Genuss ihrer feinfühligen Interpretationen zuletzt bereits Ende November per Livestream aus der Fruchthalle (wir berichteten am 29. November). Für Chopin habe sie sich als bekennender Beethoven- und Schumann-Fan übrigens entscheiden, „weil er die Seele streichelt“, so Furuhata. Und das sei in diesen Tagen nötiger denn je. Dass die Seelenmassage im Livekonzert weitaus besser funktioniert als per Livestream, hatte sie freimütig angefügt. Warum Konzerte in Japan wieder vor Publikum stattfinden dürften? Auch dazu hat Furuhata eine klare Meinung.

„Japan ist erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie. Wo Cluster auftreten, wird gehandelt. Glücklicherweise hat man hier schon verstanden, dass man sich im Konzertsaal und Theater nicht anstecken kann. Diese sind alle geöffnet. Klassische Konzerte und Opern finden überall statt“, lobt die international tätige Musikerin, die in den großen Hallen verschiedenster Kontinente ihre klingende Visitenkarte abgegeben hat – bis hin zur berühmten New Yorker Carnegie Hall.

Livekonzerte trotz Teil-Lockdown

Ihrer Wahlheimat kann sie diesbezüglich kein so gutes Zeugnis ausstellen. „Meine Konzerte in Deutschland muss ich alle verschieben und absagen. Das ist sehr schade und traurig für die Kultur“, hält sie fest. Demnächst seien wieder Konzerte in München und Frankfurt geplant, für die nun neue Termine gesucht würden.

Der aktuelle Notstand in Japan sei mit einem Teil-Lockdown vergleichbar. Knapp über 6000 Coronafälle wurden in Japan am 10. Januar gemeldet; insgesamt verzeichnet das Land (Stand 11. Januar) rund 288.000 bestätigte Fälle, 220.000 Genesene und knapp 4000 Todesfälle bei rund 127 Millionen Einwohnern. Seit Ende Dezember hat das Land einen Einreisestopp von Ausländern erlassen, der zunächst bis Ende Januar befristet ist. Ein Zentrum der Ausbreitung ist die Region um Tokyo und Yokohama. Die Kultureinrichtungen dürften zur Zeit die Hälfte der verfügbaren Plätze besetzen; ihr Konzert am 15. Januar sei ausverkauft, so Furuhata, auch da das Publikum Vertrauen in die Sicherheitsvorkehrungen habe.