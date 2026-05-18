20 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler von Gymnasien aus Rheinland-Pfalz haben an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) das Finale des Landeswettbewerbs Physik bestritten. Neun von ihnen – darunter nur ein Junge – erreichten die dritte und entscheidende Runde. Zum Auftakt präsentierten die Teilnehmer in einem Kolloquium die Ergebnisse ihrer zuvor erstellten Hausarbeiten: Dabei ging es unter anderem um Fahrstuhlexperimente mit dem Smartphone, die Bestimmung des Jetstreams anhand von Kondensstreifen zweier Flugzeuge sowie eine experimentell erarbeitete Theorie zur optimalen Abkühlung von Kaffee.

Anschließend folgten Praktika: In rund dreieinhalb Stunden bestimmten die neun Finalisten die Fallbeschleunigung mit der Atwoodschen Fallmaschine und die Zentripetalbeschleunigung beim Laufen auf einer Kreisbahn. Alle erzielten sehr gute Ergebnisse – im Vordergrund stand die gemeinsame Begeisterung für Physik, nicht der Konkurrenzdruck. Dennoch wurden zum Schluss die Gewinner gekürt: Lina Bongard (Gymnasium Traben-Trarbach) belegte dank konstant starker Leistungen den ersten Platz. Einen der vier zweiten Plätze erreichte Jan Lui vom Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern. Physiklehrkräfte verschiedener rheinland-pfälzischer Gymnasien haben die Leistungen bewertet. Ein begleitendes Physikseminar des Fachbereichs bot den Schülern Einblicke in Forschung und Laborarbeit.