Derzeit sind betrügerische E-Mails im Umlauf, die angeblich von der Stadtverwaltung Kaiserslautern stammen. Laut Mitteilung der Stadt hat ein Bürger eine Mail mit dem Betreff „Mitteilung Ihrer Stadtverwaltung“ erhalten. Darin werde ein Hausbesuch „im Rahmen des Programms Brandschutz Deutschland 2026“ angekündigt. Bei dem angeblichen Besuch soll kontrolliert werden, ob Rauchmelder im Gebäude installiert sind – eine Gebühr von 500 Euro werde angedroht. In der E-Mail werde gefordert, die eigenen Angaben mit Klick auf einen Link zu bestätigen. Laut Stadtverwaltung handelt es sich hierbei um einen Betrugsversuch, um an persönliche Daten zu kommen. Die Stadt führe keine Hausbesuche durch. Empfänger sollen auf keinen Fall auf den angegebenen Link klicken.