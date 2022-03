„Wir bitten Sie, nehmen Sie Ihren Ermessensspielraum wahr und lassen Sie zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung die Beschäftigten ohne Impfnachweis auch über den 15. März hinaus arbeiten.“ Mit diesem Appell haben sich die Gruppe „Pflegekräfte mit Herz“ und fast 1500 Unterzeichner an das Gesundheitsamt gewandt.

Die Gruppe „Pflegekräfte mit Herz“ setzt sich nach Angaben ihres Sprechers Bernhard Schäfer aus 40 bis 50 Menschen zusammen, die im Pflegebereich oder in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen tätig sind. Schäfer selbst ist Pflegekraft im Westpfalz-Klinikum: „Unsere Aktion ist allerdings unabhängig vom Arbeitgeber.“ Das Thema Pflegenotstand, also dass es insgesamt an Pflegekräften fehlt – ob in Kliniken oder Heimen –, treibe ihn schon lange um. Die ab Dienstag geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht könne die Situation weiter verschärfen. „Wenn wir in einer Abteilung wegfallen, das reißt ein Loch“, verdeutlicht Schäfer, was passiert, wenn auf einer Station von heute auf morgen vier Kollegen freigestellt werden, weil sie keinen oder keinen vollständigen Corona-Impfschutz haben. Das wirke sich gravierend auf die anderen Pflegekräfte der Station aus, erläutert er.

„Man fühlt sich getrieben“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Diese Variante der Impfpflicht treffe „wieder nur die Pflege“ – während bei einer allgemeinen Corona-Impfpflicht alle mitmachen müssten. Dabei gebe es gerade in Krankenhäusern wegen zahlreichen Tests und vielen Vorsichtsmaßnahmen relativ wenige Ansteckungen von Patienten durch das Personal, so Schäfer: „Es ist schlimm, wie mit Mitarbeitern im Gesundheitswesen umgegangen wird.“ Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei der Grund für sein Engagement: „Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Pflegenotstand ist seit Jahren ein bekanntes Thema

Denn schon vorher sei die Situation im Pflegebereich alles andere als gut gewesen. Der Pflegenotstand sei schon seit fast zehn Jahren bekannt, aber getan habe sich seitdem wenig. Schäfer: „2019 gab es eine konzertierte Aktion des Arbeits-, Familien- und Gesundheitsministeriums, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Wesentlich passiert ist bis heute nichts.“ Und die vom Bund versprochene Corona-Prämie in Höhe von 1500 Euro je Vollzeitpflegekraft erhielten, so Schäfer weiter, „zunächst nur wenige Pflegekräfte und die auch nicht in der versprochenen Höhe. Erst nach massivem Protest erhielten die meisten, längst nicht alle Pflegekräfte eine Corona-Prämie.“

Nun hoffen Schäfer und die „Pflegekräfte mit Herz“, dass sie mit den 1470 gesammelten Unterschriften erreichen, dass das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Kaiserslautern sie „im besten Fall weiterarbeiten lässt“. Denn die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchzusetzen, das liege nun bei der Behörde. Die Arbeitgeber müssten ab Dienstag alle ungeimpften Mitarbeiter melden. „Im Gesundheitsamt wird dann entschieden, ob wir freigestellt werden.“ Der nötige Ermessensspielraum für die Entscheidung findet sich laut Schäfer in Paragraf 20 a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes.