Der Stadtrat hat am Montag – bei drei Enthaltungen der AfD-Fraktion – die Einrichtung einer bei der Stadt angesiedelten Koordinierungsstelle für die Pflegeausbildung zugestimmt. Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) hatte vor der Abstimmung die Bedeutung der Stelle hervorgehoben. „Wenn wir Pflegekräfte ausbilden wollen, dann müssen wir das auf die Füße stellen, die es braucht.“ Laut Pfeiffer werden in Einrichtungen im Stadtgebiet rund 100 Pflegekräfte ausgebildet, allein 30 in den Einrichtungen von Kessler-Handorn. Eine Koordinierungsstelle ist deshalb notwendig geworden, weil sich die Ausbildung seit 2020 verändert hat, hin zu einer generalistischen Ausbildung. Auszubildende zur „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ müssen in verschiedenen Einrichtungen Erfahrungen sammeln, was mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Die Koordinierung ist nun in einer Stelle gebündelt. Der Schulleiter der BBS II, Hans-Ulrich Froeßl, warb dafür, die Stelle an der BBS II anzusiedeln. Gabriele Wollenweber (FW) hatte die Bedeutung der Ausbildung an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft und Soziales (BBS II) in der Stadt hervorgehoben, Dietmar Theißinger (FDP), selbst Mediziner, hatte angeregt, das Gespräch mit der Pflegekammer zu suchen. Sicherlich werde eine solche Stelle gebraucht, es sei aber nicht Aufgabe der Stadt, diese zu finanzieren, sagte Theißinger.

Die Kosten der Stelle – nach Schätzungen von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) rund 60.000 Euro – sollen aus Abgaben der Ausbildungsbetriebe finanziert werden. Laut Weichel reicht das aber nicht aus, er rechnete in der Stadtratssitzung mit einem Fehlbetrag von rund 17.000 Euro, über deren Finanzierung sich der Stadtrat Gedanken machen müsse.