„Das Klatschen für die Krankenhausmitarbeiter ist zwar ganz nett, eine echte Anerkennung der Pflegeberufe wäre aber besser“, sagt die Pflegedirektorin des Westpfalz-Klinikums. Es ergebe keinen Sinn, die Medizin kaputt zu sparen und in Krisen ein funktionierendes Gesundheitssystem zu fordern.

„Klatschen alleine reicht bei Weitem nicht, die Pflege wird seit Jahren gegängelt“, pflichtet Christian Mönch, Ärztlicher Direktor des Westpfalz-Klinikums, seiner Kollegin bei: „Vom Klatschen können sich die Leute nichts kaufen.“ Bei Krankenhäusern müsse man vom bisherigen Vergütungssystem wegkommen, und attraktivere Varianten finden – das komme auch den Angestellten zugute.

Mönch: „Gehen Sie mal zu einem Corona-Patienten in kompletter Schutzausrüstung. Das ist nicht so einfach und ein richtig harter Job“, unterstreicht Mönch, „da spielen ja auch Ängste wie ,Was passiert, wenn ich mich anstecke?’ mit rein.“ Vor dem Hintergrund zollen die beiden Führungskräfte ihrer Mannschaft Respekt. Bergsträßer: „Die sind alle engagiert und motiviert. Und es waren alle da, als sie gebraucht wurden.“

Über kleine Aufmerksamkeiten aus der Bevölkerung freue man sich sehr, schildert Bergsträßer, „in den vergangenen Wochen sind immer mal wieder Kaffeestückchen, Kuchen oder Pizzen für das Personal abgegeben worden“. Die Pflegedirektorin hofft, dass sich die positive Stimmung gegenüber Menschen in medizinischen und pflegerischen Berufen über die Krise hinaus fortsetzt. Und letztlich auch in der Bezahlung widerspiegelt.