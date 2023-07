Seit 2020 gehört die Berufsfachschule Pflege zum Bildungsangebot der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales (BBS II). Ob die dreijährige Ausbildung weiterhin an der Schule Bestand haben wird, hängt von der Einrichtung einer Koordinierungsstelle bei der Stadt Kaiserslautern als Schulträger ab. Das Thema steht am Montag auf der Tagesordnung der Stadtratsitzung im Rathaus.

„Die Koordination der Praxiseinsätze ist ein zentrales Element in der Fachkräftesicherung im pflegerischen Bereich“, erinnert Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl an die Notwendigkeit eines gut ausgebildeten Pflegepersonals angesichts des Pflegenotstandes. Mit der Neuausrichtung der Pflegeausbildung in 2020 sind die bisherigen Ausbildungen in der Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege in der generalistischen Pflegeausbildung und in einem neuen Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ / Pflegefachmann“ vereint worden.

Die dreijährige Ausbildung findet mit 2100 Stunden im theoretischen Blockunterricht an der BBS II und mit 2500 Stunden in Einrichtungen der allgemeinen stationären Langzeitpflege (Seniorenpflegeheim, Krankenhaus, Kinderklinik, ambulante Dienste) statt. Neue Anforderungen betreffen die praktischen Ausbildungsanteile. Diese sind verpflichtend und von den Auszubildenden an mehreren Praxisstellen zu leisten. „Dadurch hat sich der Aufwand für Planung und Koordination der Ausbildung wesentlich erhöht. Eine Aufgabe, die laut Pflegegesetz nur durch einen Koordinator als Bindeglied zwischen Ausbildungsbetrieb, Pflegeschule und weiterer an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen leistbar ist“, betont Froeßl die Notwendigkeit eines Koordinators.

Schulträger hat bislang abgelehnt

Als Schulträger hat die Stadt Kaiserslautern die Schaffung einer Stelle als Koordinator bislang abgelehnt. Dessen Aufgaben wurden von der BBS II und den Betrieben übernommen. Doch die seien so umfangreich, dass Schule und Betriebe die Aufgaben nicht mehr leisten können, so der Schulleiter. Er befürchtet, dass folglich weniger Betriebe in der Region in Pflegeberufen ausbilden werden. Froeßl erinnert daran, dass Auszubildende in der generalistischen Pflegeausbildung neben ihrer Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb und der Schule Kooperationen in bis zu sechs Organisationen absolvieren müssen. So gehören zur praktischen Ausbildung Einsätze zwischen 120 und 400 Stunden in der stationären Akutpflege (Krankenhaus), der stationären Langzeitpflege (Altenpflegeeinrichtung), in der Ambulanten Kurz- und Langzeitpflege (Mobile Dienste), in der pädiatrischen und in der psychiatrischen Versorgung dazu.

Zu den Aufgaben eines Koordinators gehöre es, die generalistische Pflegeausbildung im Detail umzusetzen und Kliniken und Pflegeeinrichtungen zur Sicherung und Steigerung des Angebots von Ausbildungsplätzen und Praxiseinsätzen zu gewinnen. Froeßl befürchtet, dass bei fehlender zentraler Koordination der Pflegeausbildung insbesondere kleinere Pflegeeinrichtungen den Aufwand scheuten und nicht mehr ausbilden werden. Ein bereits bestehender Personalengpass in der Pflege würde noch größer. Das Problem, bei einem eintretenden Pflegebedarf kurzfristig eine Unterstützung zu erhalten, würde deutlich verschärft. Laut dem Schulleiter wird die Finanzierung der Koordinierungsstelle beim Schulträger über Zuweisungen aus einem Ausgleichsfonds teilweise refinanziert. Als Beispiele verweist er auf die Kreisverwaltungen Kusel und Germersheim sowie die Stadtverwaltung Zweibrücken. Dort seien Koordinierungsstellen eingerichtet worden. In seiner Sitzung am 11. Mai hatte sich der Sozialausschuss einstimmig für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle bei der Stadt Kaiserslautern ausgesprochen.

„Hoher organisatorischer Aufwand“

Wenn Ende des Schuljahres der erste Jahrgang der dreijährigen Ausbildung an der Berufsfachschule Pflege der BBS II zu Ende geht, werden 15 von 28 Teilnehmern ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Drei Pflegeschülerinnen haben ihre betriebliche Ausbildung bei der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz, im Zoar Altenheim auf dem Betzenberg und beim Ambulanten Pflegedienst Aton absolviert. Gegenüber der RHEINPFALZ berichten sie von einem hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand während ihrer betrieblichen und schulischen Ausbildung. Neben aufwendigen Dokumentationsaufgaben und Fahrzeiten seien Fahrtkosten für Praxiseinsätze zu entfernt liegenden Betrieben angefallen, die durch den Einsatz eines Koordinators hätten reduziert werden können. „Die Menschen in der Region werden älter, gebrechlicher und sind ab einem bestimmten Zeitpunkt auf Pflege angewiesen, sprechen Jessica Dülberg, Yvonne Flauscher und Viktoria Yuhimchuk aus ihrer beruflichen Erfahrung.