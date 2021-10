Unbekannte sind am Wochenende in den Außenbereich eines Baumarktes am Opelkreisel eingebrochen und haben sich bei Pflastersteinen und Kohlebriketts „bedient“.

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher laut Polizei über einen Zaun Zutritt zum Gelände. Sie entwendeten mehrere Quadratmeter Pflastersteine sowie Kohlebriketts und drei bis vier Kühlboxen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.