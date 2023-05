Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pfingstturnier vom Reit- und Fahrverein Miesau hat trotz rückläufiger Teilnehmer nicht an Bedeutung und Ansehen verloren. Der Trend ist allgemein feststellbar und wird nicht nur in Miesau wahrgenommen. Dass es dennoch einen so großen Zuspruch bei der Bevölkerung findet, hängt mit seiner Struktur und seinem Angebot zusammen.

Seit 70 Jahren gibt es das Reit- und Springturnier mit sportlichen Ereignissen auf zwei Plätzen. Damit können je nach Betrachtung und Liebe zum Pferdesport die Wettkämpfe parallel