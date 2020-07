Der Polizei in Landstuhl wurde am Freitagmorgen das Verschwinden der 19-jährigen Fuchsstute „Petit Ami Roux“ gemeldet. Es sei derzeit nicht davon auszugehen, dass das Pferd ausgebüxt ist, sagt die Polizei. Es wurde letztmals am Donnerstag gegen 21.15 Uhr auf seiner Koppel unweit von Hütschenhausen gesehen. Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Tieres machen kann oder Verdächtiges bemerkt hat, wie etwa einen Transport in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kann sich unter Telefon 06371/92290 an die Polizei in Landstuhl wenden.