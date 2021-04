Nachdem der beliebte „Pfennigbasar“, des Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauenclubs (DAIFC), der größte Hallenflohmarkt der Westpfalz, wegen Corona auch in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, ist das Lager des Clubs in der Hackstraße rappelvoll. Das Lager muss nun aufgelöst werden. Deshalb geht der Club mit einer „Wunderkistenaktion“ neue Wege.

Zum Schnäppchenpreis von zehn Euro werden vollgepackte Bananenkisten, die entweder gut gebrauchte Kleidung, Schuhe, Geschirr und Haushaltswaren, aber auch Keramikartikel und Glaswaren enthalten, verkauft. Dazu erhält jeder Käufer einen Gutschein für den nächsten Pfennigbasar, Clubpräsidentin Christine Schneider hofft, dass dieser recht bald wieder stattfinden kann.

Terminvereinbarung notwendig

Der erste Verkaufstag ist für Samstag, 24. April, zwischen 8 und 16 Uhr vorbereitet; weitere Verkaufstage gibt es an den darauffolgenden Samstagen. Interessenten müssen dafür vorab einen Termin vereinbaren, so Schneider. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0157 73277023 beziehungsweise per E-Mail an pfennigbasar-kl@daifc.de. Der DAIFC sei ein gemeinnütziger Verein, der andere soziale Organisationen der Region unterstütze, unterstreicht die Clubpräsidentin: „Wir würden uns freuen, wenn die Menschen unser Projekt unterstützen.“