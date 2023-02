Nach fast dreijähriger Zwangspause kann der Deutsch Amerikanische Internationale Frauenclub (DAIFC) seinen beliebten Pfennigbasar – den 60. in seiner Geschichte – zum ersten Mal wieder zum gewohnten Zeitpunkt am ersten März-Wochenende veranstalten.

Stattfinden kann der größte und weit über die Grenzen der Region bekannte Hallenflohmarkt am 4. und 5. März (jeweils von 10 bis 17 Uhr) allerdings nicht wie bisher in der Gartenschauhalle oder in der Mehrzweckhalle in Hohenecken. Beide Räumlichkeiten stehen derzeit nicht zur Verfügung, berichtet DAIFC-Präsidentin Christine Schneider. In beiden Hallen sind Geflüchtete untergebracht. Die Suche nach einem geeigneten Ort sei zwar recht schwierig gewesen. Mit Hilfe der Stadt und vor allem des Referats für Gebäudemanagement sei schließlich mit der Mehrzweckhalle der Geschwister-Scholl-Grundschule in der Schreberstraße 1 der passende Ort für den Verkauf von Spenden gefunden worden.

Am Freitag werden Spenden entgegengenommen

Die Präsidentin des DAIFC ist ausgesprochen dankbar für das Entgegenkommen der dortigen Schulleitung und auch des Vereins, der sonst an dem Wochenende in der Halle trainieren würde. Daher können Spenden bereits am Freitag, 3. März, von 13 bis 16 Uhr an der Mehrzweckhalle der Geschwister-Scholl-Schule abgegeben werden.

Der Club bittet darum, in diesem Jahr ausschließlich Kleidung, Spielzeug, Antiquitäten, Tischwäsche sowie Töpfe und Pfannen zu spenden. Sollte jemand Bücher oder Schallplatten mitbringen, würden diese zwar nicht abgelehnt. Nach der Veranstaltung müsste das bisher vom DAIFC genutzte Lager allerdings endgültig komplett geräumt werden, so Schneider. Unendlich dankbar ist sie für das mit dem Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) geschlossene Abkommen, wonach nicht verkaufte Artikel für das Sozialkaufhaus in Kirchheimbolanden übernehmen werde.

Gut Erhaltenes für wenig Geld

Der DAIFC ist ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder und Helferinnen die Spenden aus der Bevölkerung ehrenamtlich sortieren und für kleines Geld verkaufen. Mit dem Erlös werden regionale Projekte insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit sowie der internationalen Verständigung unterstützt. Der DAIFC freue sich über jede Unterstützung, versichert die Präsidentin und regt zu reger Beteiligung an. Um das leibliche Wohl kümmere sich an beiden Verkaufstagen die Begegnungsstätte der Siedler und Eigenheimer „Im Grübentälchen“. Weitere Informationen gibt es unter 01719386666 oder unter Email pfennigbasar-kl@daifc.de.