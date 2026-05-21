Vorübergehend festgenommen hat die Polizei am Mittwochabend einen Mann in der Pariser Straße in Kaiserslautern. Der 58-Jährige hatte eine Pfefferspraypistole dabei, die ein Zeuge für eine scharfe Schusswaffe gehalten hatte. Die Beamten haben den Mann nach entsprechenden Hinweisen gegen 18 Uhr an einem Supermarkt angetroffen und durchsucht. In seinem Rucksack haben sie die Pistole gefunden. Diese enthielt eine Reizgaskartusche, die als Tierabwehrspray deklariert war. Außerdem hatte der Mann ein Messer einstecken. Die Pistole, das Reizgas und das Messer haben die Polizisten sichergestellt. Der 58-Jährige musste die Einsatzkräfte zur Polizeidienststelle begleiten, dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.